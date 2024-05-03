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Самолет Ан-2 после взлета резко потерял высоту в Аркалыке

Самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс, после взлета съехал в талые воды в Аркалыке, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 20:31 Фото: pixabay
Самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс Аркалык – Аксункар, 3 мая после взлета резко снизил высоту и съехал в водоем, сообщает Zakon.kz.

"Санитарный рейс №АК31224 тип воздушного судна Ан-2 государственный регистрационный номерной знак UP-A0124 авиакомпании "Навигатор", выполнявший рейс Аркалык-Аксункар (Костанай) в 16:10 после взлета воздушное судно осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало в водоем (талые воды)", – говорится в сообщении Министерства транспорта.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились два члена экипажа и три служебных пассажира.

"Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы Департаментом по чрезвычайной ситуации по Костанайской области в городскую больницу города Аркалык. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия", – говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что в соответствии с правилами по расследованию происшествии и инцидентов, данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Причины и обстоятельства данного происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о другом авиационном сообщении. Два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции военного парада в Малайзии. 

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