Взрыв произошел во время пожара в столичной донерной

В Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр горит донерная, сообщает Zakon.kz.

На месте ЧП работают столичные спасатели.





"Пожар в донерной локализован. Предварительная площадь возгорания 80 кв.м. Сведений о пострадавших не поступало. В ходе тушения произошло четыре-пять хлопков, предварительно от газобаллонов". Пресс-служба МЧС РК





В тушении задействованы более 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.





Ранее сообщалось, что крупный пожар потушили на складе со строительными материалами в Актобе.