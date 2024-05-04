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Взрыв произошел во время пожара в столичной донерной

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 19:03 Фото: скриншот видео
В Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр горит донерная, сообщает Zakon.kz.

На месте ЧП работают столичные спасатели.


"Пожар в донерной локализован. Предварительная площадь возгорания 80 кв.м. Сведений о пострадавших не поступало. В ходе тушения произошло четыре-пять хлопков, предварительно от газобаллонов".Пресс-служба МЧС РК


В тушении задействованы более 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.


Ранее сообщалось, что крупный пожар потушили на складе со строительными материалами в Актобе.

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Елена Беляева
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