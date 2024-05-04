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Взрывы во время пожара в донерной: астанчанку доставили в больницу

астанчанку доставили в больницу после пожара в донерной, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 21:19 Фото: Zakon.kz
В Астане женщину отвезли в больницу из-за пожара в донерной. Врачи ее осмотрели и отпустили домой, сообщает Zakon.kz.

Об этом редакции рассказали в пресс-службе УОЗ Астаны.

"Состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное. После осмотра в приемном покое женщину отпустили домой", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр вспыхнула донерная. Во время пожара очевидцы услышали ряд хлопков, которые успели снять на видео.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что спасатели вынесли восемь газовых баллонов.

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