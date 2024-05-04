Взрывы во время пожара в донерной: астанчанку доставили в больницу

В Астане женщину отвезли в больницу из-за пожара в донерной. Врачи ее осмотрели и отпустили домой, сообщает Zakon.kz.

Об этом редакции рассказали в пресс-службе УОЗ Астаны.

"Состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное. После осмотра в приемном покое женщину отпустили домой", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр вспыхнула донерная. Во время пожара очевидцы услышали ряд хлопков, которые успели снять на видео.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что спасатели вынесли восемь газовых баллонов.