В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие
Как выяснилось, поздно ночью по ул.Ауэзова в южном направлении стоял поток автомобилей, после того загорел зеленый свет и начал свое движение автомобиль Toyota Avensis и когда водитель уже выехал на перекресток и в него на полном ходу врезался мопед, который двигался по пр.Бухар-жырау в западном направлении на высокой скорости.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате столкновения мопед с наездником улетели далеко в сторону. По словам очевидцев мопедисту около 16 лет. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии в ближайшую больницу.
Ранее 2 мая сообщалось, что в 6 утра на Полежаева – Райымбека мопед столкнулся с фурой. Молодой человек получил телесные повреждения, его госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками дорожной полиции.