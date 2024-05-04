В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие

В Алматы в ночь на 5 мая на пересечении ул.Ауэзова и пр.Бухар-жырау произошло очередное ДТП с участием мопедиста. В результате столкновения Toyota Avensis, мопедиста увезли в тяжелом состоянии в болницу, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, поздно ночью по ул.Ауэзова в южном направлении стоял поток автомобилей, после того загорел зеленый свет и начал свое движение автомобиль Toyota Avensis и когда водитель уже выехал на перекресток и в него на полном ходу врезался мопед, который двигался по пр.Бухар-жырау в западном направлении на высокой скорости.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате столкновения мопед с наездником улетели далеко в сторону. По словам очевидцев мопедисту около 16 лет. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии в ближайшую больницу.





Ранее 2 мая сообщалось, что в 6 утра на Полежаева – Райымбека мопед столкнулся с фурой. Молодой человек получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками дорожной полиции.