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В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие

В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 03:15 Фото: Zakon.kz
В Алматы в ночь на 5 мая на пересечении ул.Ауэзова и пр.Бухар-жырау произошло очередное ДТП с участием мопедиста. В результате столкновения Toyota Avensis, мопедиста увезли в тяжелом состоянии в болницу, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, поздно ночью по ул.Ауэзова в южном направлении стоял поток автомобилей, после того загорел зеленый свет и начал свое движение автомобиль Toyota Avensis и когда водитель уже выехал на перекресток и в него на полном ходу врезался мопед, который двигался по пр.Бухар-жырау в западном направлении на высокой скорости.

В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 03:15

Фото: Zakon.kz

В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 03:15

Фото: Zakon.kz

В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 03:15

Фото: Zakon.kz

В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 03:15

Фото: Zakon.kz

В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 03:15

Фото: Zakon.kz

В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 03:15

Фото: Zakon.kz

В результате столкновения мопед с наездником улетели далеко в сторону. По словам очевидцев мопедисту около 16 лет. Он  получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии в ближайшую больницу. 


Ранее 2 мая сообщалось, что в 6 утра на Полежаева – Райымбека мопед столкнулся с фурой. Молодой человек получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками дорожной полиции.

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