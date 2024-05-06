Пожилая пора погибла при пожаре в Актобе

Пожилые супруги заживо сгорели при пожаре в дачном кооперативе в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 мая сообщает телеканал "КТК".

"О том, что в садоводческом коллективе полыхает строение, сообщили соседи погибших. Пока бригада ехала на место, очевидцы пытались самостоятельно потушить огонь. Но силы были не равны. К приезду пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем. Сейчас строение фактически разрушено. Не спаслись и сами хозяева", – пишет СМИ.





Отмечается, что тела пенсионеров нашли уже после пожара. По словам местных жителей, они проживали здесь довольно давно. По предварительной версии, причиной трагедии стало замыкание электропроводки.

"С данного дома были извлечены газовые и кислородные баллоны в количестве восьми единиц. Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание электрического провода от духовой печи, подключенной к розетке", – рассказал начальник отдела ЧС района Астана УЧС Актобе Данарбек Имангазин.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар произошел 6 мая в Костанайской области, полностью сгорел четырехквартирный жилой дом.