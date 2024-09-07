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Законодательство РК

Тушение пожара в банном комплексе сняли на видео в Актобе

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 14:15 Фото: Zakon.kz
Спасатели рассказали, как им удалось потушить пожар внутри банного комплекса в Актобе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК уточнили, что возгорание произошло в парильном помещении одного из банных комплексов Алматинского района. Тушению огня мешали плотный дым и раскаленные стены парильной зоны. 


Пожар удалось потушить, его площадь составила 80 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. 

7 сентября сотрудники МЧС РК тушили пожар, который произошел на балконе многоэтажки Петропавловска.

Оксана Житникова
Актобе Пожар 2024 год
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