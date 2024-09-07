Тушение пожара в банном комплексе сняли на видео в Актобе
Фото: Zakon.kz
Спасатели рассказали, как им удалось потушить пожар внутри банного комплекса в Актобе, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе МЧС РК уточнили, что возгорание произошло в парильном помещении одного из банных комплексов Алматинского района. Тушению огня мешали плотный дым и раскаленные стены парильной зоны.
Пожар удалось потушить, его площадь составила 80 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются.
7 сентября сотрудники МЧС РК тушили пожар, который произошел на балконе многоэтажки Петропавловска.
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