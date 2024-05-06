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Четырехквартирный дом полностью сгорел в Костанайской области

Четырехквартирный дом полностью сгорел в Костанайской области , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 18:22 Фото: pixabay
Крупный пожар произошел 6 мая в Костанайской области, полностью сгорел четырехквартирный жилой дом, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, ЧП произошло в Узункольском районе.

"В частном 4-х квартирном жилом доме произошел пожар на общей площади 120 кв. м. Пожар ликвидирован в 14:40", – говорится в сообщении.


Отмечается, что пострадавших нет, сейчас устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр вспыхнула донерная. Во время пожара очевидцы услышали ряд хлопков, которые успели снять на видео.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что спасатели вынесли восемь газовых баллонов.

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