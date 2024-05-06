Четырехквартирный дом полностью сгорел в Костанайской области

Крупный пожар произошел 6 мая в Костанайской области, полностью сгорел четырехквартирный жилой дом, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, ЧП произошло в Узункольском районе.

"В частном 4-х квартирном жилом доме произошел пожар на общей площади 120 кв. м. Пожар ликвидирован в 14:40", – говорится в сообщении.





Отмечается, что пострадавших нет, сейчас устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр вспыхнула донерная. Во время пожара очевидцы услышали ряд хлопков, которые успели снять на видео.



В пресс-службе МЧС РК рассказали, что спасатели вынесли восемь газовых баллонов.