Четырехквартирный дом полностью сгорел в Костанайской области
Фото: pixabay
Крупный пожар произошел 6 мая в Костанайской области, полностью сгорел четырехквартирный жилой дом, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, ЧП произошло в Узункольском районе.
"В частном 4-х квартирном жилом доме произошел пожар на общей площади 120 кв. м. Пожар ликвидирован в 14:40", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, сейчас устанавливают причину пожара.
Ранее сообщалось о другом пожаре. В Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр вспыхнула донерная. Во время пожара очевидцы услышали ряд хлопков, которые успели снять на видео.
В пресс-службе МЧС РК рассказали, что спасатели вынесли восемь газовых баллонов.
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