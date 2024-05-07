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Быка, удирающего от полиции, сняли на видео в Астане

Быка, удирающего от полиции, сняли на видео в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 15:05 Фото: pxhere
В столичных соцсетях появилось видео, на котором бык совершает резвую пробежку по улицам Астаны, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали Telegram-аккаунты Astanovka98 и kris.p.media.

В нем животное несется по городской автотрассе. Затем в кадре появляются люди, в том числе полицейские, и бегут за быком.


Чем закончилась погоня ДП за КРС, осталось неизвестным.

Ранее в Костанайской области обнаружили дыру в земле.

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