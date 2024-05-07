Быка, удирающего от полиции, сняли на видео в Астане
Фото: pxhere
В столичных соцсетях появилось видео, на котором бык совершает резвую пробежку по улицам Астаны, сообщает Zakon.kz.
Видеоролик опубликовали Telegram-аккаунты Astanovka98 и kris.p.media.
В нем животное несется по городской автотрассе. Затем в кадре появляются люди, в том числе полицейские, и бегут за быком.
Чем закончилась погоня ДП за КРС, осталось неизвестным.
Ранее в Костанайской области обнаружили дыру в земле.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript