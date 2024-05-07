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Не провалиться пропадом – в Костанайской области обнаружили дыру в земле

Не провалиться пропадом, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 09:37 Фото: Наша Газета
В сельской местности Карасуского района Костанайской области местные жители обнаружили провал грунта, сообщает Zakon.kz.

Они прислали кадры в редакцию "Нашей газеты".

В районном акимате подтвердили, что яма появилась в результате природного воздействия:

"На землях сельскохозяйственного назначения образовалась яма размером 3 х 4 метра и глубиной до 10 м. Из-за большого количества воды, с осени 2023 года осадки в виде дождя и снега, а также паводка текущего года, земля полностью пропитана, поднялся уровень грунтовых вод. В связи с этим произошел обвал земли".


Ранее стало известно, что на центральных улицах Алматы прорвало трубы и провалился асфальт.

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Костанайская область 2024 год
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