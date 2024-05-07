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В Алматы девушка за рулем лимузина совершила ДТП

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 04:14 Фото: Zakon.kz
Ночью 8 мая в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей Lincoln Town Car и Toyota Land Cruiser, сообщает Zakon.kz.

Спускаясь с горной местности по улице Оспанова, водитель автомобиля Lincoln Town Car не вписавшись в один из поворотов на извилистой дороге допустила столкновение с движущимся навстречу автомобилем Toyota Land Cruiser. Продолжив свой путь лимузин вновь допустил столкновение, но уже с газовой опорой.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 04:14

Фото: Zakon.kz

Снеся на своем пути опору и стоящие за ней дорожный знак, а также бетонное ограждение частного жилого дома автомобиль въехал в небольшой водоем.

Со слов водительницы лимузина, причина такого дорожного происшествия – отказ тормозов. Сама девушка и ее спутник были госпитализированы, но в результате отсутствия серьезных травм позже они вернулись на место ДТП.

Там выяснились другие обстоятельства. Оказалось, что вовремя столкновения лимузина с дорожным знаком, тот отлетел в припаркованный рядом Renault Logan, нанеся автомобилю повреждения.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 04:14

Фото: Zakon.kz

Несмотря на столкновение с газовой опорой удалось избежать утечки газа. Сам лимузин был извлечен из водоема силами участников ДТП. Судя по его состоянию восстановлению он уже не подлежит.

Накануне дорожная авария произошла на автодороге Алматы – Екатеринбург, погибли двое детей, 10 человек пострадали.

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