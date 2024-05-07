Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей

Дорожная авария произошла на автодороге Алматы – Екатеринбург, погибли двое детей, 10 человек пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали Zakon.kz в Департаменте полиции Карагандинской области, ДТП с участием двух автомашин "Тойота Камри" и "Шевроле Нексиа" произошло 7 мая в 17:56 около Темиртау.

"В результате ДТП два пассажира автомашины "Шевроле Нексиа" скончались на месте происшествия, десять пассажиров с обеих машин доставлены в медицинское учреждение. По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Выясняются обстоятельства", – рассказали в полиции.

Департамент полиции призывал соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Авария на трассе Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области унесла жизни пятерых человек.