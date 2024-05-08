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Шесть человек получили переломы в результате падения лифта в жилом доме в Семее

шесть человек получили переломы в результате падения лифта в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 17:10 Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
8 мая в Семее стало известно, что в многоэтажном жилом доме по проспекту Ауэзова в лифтовую шахту упал лифт, в котором находились шесть человек, сообщает zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП Абайской области, инцидент произошел из-за перевеса.

"8 мая 2024 года около 11:40 в лифт второго подъезда зашли шесть человек. После чего ввиду превышения допустимого веса тросы лифта не выдержали и он с пассажирами упал в шахту, высота падения неизвестна, грузоподъемность лифта – 320 кг". Пресс-служба ДП Абайской области

Сведения о потерпевших:

  • Нискуба Л.А., 1958 г. р., диагноз: закрытый перелом нижней трети голени.
  • Гладкова Л.Н, 1961 г. р., диагноз: открытый перелом больше-берцовой кости левой голени, закрытый перелом верхней трети больше-берцовой кости голени.
  • Нурадин Д.А., 2004 г. р., диагноз: закрытый перелом коленного сустава справа.
  • Байгали А.Б., 2004 г. р., диагноз: закрытый перелом коленного сустава слева.
  • Козыбаева Г.С., 1982 г. р., диагноз: закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом тазобедренного сустава слева, закрытый перелом голеностопного сустава слева, закрытый перелом коленного сустава справа.
  • Болымбаев С.А., 1974 г. р., диагноз: закрытый перелом трети голени сустава обеих сторон.
"В настоящее время пострадавшие доставлены в БСМП г. Семея, им оказывают медицинскую помощь. ​Данный факт зарегистрирован в ЕРДР №241029031000573 Ауэзовского ОП УП г. Семея от 08.05.2024 года по ч. 2 ст. 306 УК РК, проводятся следственные действия", – рассказали в полиции.

Ранее редакция Zakon.kz писала, почему в Казахстане подъемники стали рискованным способом передвижения.

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