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Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление

Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 22:36 Фото: pixabay
В Казахстане 8 мая с интервалом полчаса две маленькие девочки выпали из окон, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, первый случай произошел в городе Шахтинск Карагандинской области. Из окна квартиры  на втором этаже пятиэтажного жилого дома выпала двухлетняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Второй случай произошел в городе Семей, где также из окна квартиры второго этажа выпала и в тяжелом состоянии госпитализирована трехлетняя девочка. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых.

В МЧС напомнили:

  • Не оставляйте маленьких детей без присмотра;
  • Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
  • Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в 17 микрорайоне Актау четырехлетний ребенок выпал из окна. Ребенок скончался на месте.

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