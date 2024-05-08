Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Фото: pixabay
В Казахстане 8 мая с интервалом полчаса две маленькие девочки выпали из окон, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, первый случай произошел в городе Шахтинск Карагандинской области. Из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома выпала двухлетняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.
Второй случай произошел в городе Семей, где также из окна квартиры второго этажа выпала и в тяжелом состоянии госпитализирована трехлетняя девочка. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых.
В МЧС напомнили:
- Не оставляйте маленьких детей без присмотра;
- Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
- Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.
Ранее сообщалось, что 25 апреля в 17 микрорайоне Актау четырехлетний ребенок выпал из окна. Ребенок скончался на месте.
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