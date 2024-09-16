Две девочки выпали из окна многоэтажки в Алматы

В Алмалинском районе южной столицы 16 сентября 2024 года девочки-подростки разбились насмерть, выпав с высотки, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы, обнаружив тела школьниц на асфальте вблизи ЖК, сообщили в экстренные службы. Медики скорой помощи и сотрудники полиции прибыли на место трагедии, но спасти детей не удалось.

Как рассказали в департаменте полиции Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

"Мотив и обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба ДП города Алматы

В минувшую субботу, 12 сентября, двенадцатилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Щучинске.