Две девочки выпали из окна многоэтажки в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алмалинском районе южной столицы 16 сентября 2024 года девочки-подростки разбились насмерть, выпав с высотки, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы, обнаружив тела школьниц на асфальте вблизи ЖК, сообщили в экстренные службы. Медики скорой помощи и сотрудники полиции прибыли на место трагедии, но спасти детей не удалось.
Как рассказали в департаменте полиции Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
"Мотив и обстоятельства устанавливаются".Пресс-служба ДП города Алматы
В минувшую субботу, 12 сентября, двенадцатилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Щучинске.
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