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Групповое избиение школьника попало на видео в Актау

Групповое избиение школьника попало на видео в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 21:38 Фото: pixabay
В Казнете 10 мая распространилось видео, на котором школьника избивает толпа сверстников, сообщает Zakon.kz.

Как утверждают авторы Telegram-канала "Egov.press", ученики школы №28 Мангистауской области устроили групповое избиение школьника.

На видео видно, как школьника сначала уводят со спортивной площадки за здание. А потом мальчики наносят ему удары ногами.


Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области. 

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится проверка. В интересах следствия иные сведения не разглашаются", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другом жестоком избиении школьника. В Мангистауской области три мальчика избили восьмилетнего мальчика. Он получил травму головы и перелом голени в двух местах. 

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