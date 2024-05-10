Групповое избиение школьника попало на видео в Актау
Фото: pixabay
В Казнете 10 мая распространилось видео, на котором школьника избивает толпа сверстников, сообщает Zakon.kz.
Как утверждают авторы Telegram-канала "Egov.press", ученики школы №28 Мангистауской области устроили групповое избиение школьника.
На видео видно, как школьника сначала уводят со спортивной площадки за здание. А потом мальчики наносят ему удары ногами.
Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области.
"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится проверка. В интересах следствия иные сведения не разглашаются", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось о другом жестоком избиении школьника. В Мангистауской области три мальчика избили восьмилетнего мальчика. Он получил травму головы и перелом голени в двух местах.
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