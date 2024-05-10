Групповое избиение школьника попало на видео в Актау

В Казнете 10 мая распространилось видео, на котором школьника избивает толпа сверстников, сообщает Zakon.kz.

Как утверждают авторы Telegram-канала "Egov.press", ученики школы №28 Мангистауской области устроили групповое избиение школьника.

На видео видно, как школьника сначала уводят со спортивной площадки за здание. А потом мальчики наносят ему удары ногами.





Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится проверка. В интересах следствия иные сведения не разглашаются", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другом жестоком избиении школьника. В Мангистауской области три мальчика избили восьмилетнего мальчика. Он получил травму головы и перелом голени в двух местах.