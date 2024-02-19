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Жительницу Жамбылской области оштрафовали за распыление перцового баллончика

брызнула перцовым баллончиком Фото: pexels
Женщина оштрафована за распыление перцового баллончика. Административное дело о мелком хулиганстве рассмотрел Жуалынский районный суд Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что 2 февраля 2024 года гражданка, находясь в одном из магазинов села имени Б. Момышулы, нецензурно бранилась в адрес мужчины, а также распылила ему в лицо перцовым баллончиком, тем самым, как отмечается в материалах суда, "проявила неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц".

В суде обвиняемая свою вину полностью признала и раскаялась в содеянном. Смягчающим обстоятельством стало раскаяние в содеянном гражданки У., признание вины и нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

"Согласно ч.1 ст.434 КоАП за совершение мелкого хулиганства "Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц" предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток", – отметили в пресс-службе Жуалынского районного суда.

Постановлением суда женщина признана виновной по ч.1 ст.434 КоАП. Ей назначено наказание в виде административного штрафа свыше 73 тыс. тенге.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что после встречи Нового года женщина разнесла лифт в многоэтажке Астаны. Шокирующие кадры обсуждались в Казнете.

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