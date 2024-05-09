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Тело капитана судна ищут павлодарские спасатели в Иртыше

в Павлодарской области ищут тело капитана судна, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 19:56 Фото: pixabay
8 мая в 23:25 в УКС ДЧС Павлодарской области от 102 поступила информация о том, что в районе Аккулы возле села Шабар на реке Иртыш предположительно утонул капитан судна, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что судно принадлежит РГКП "Казахстан Су-Жолдары". По предварительной информации, капитан упал с палубы в реку и утонул.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, 9 мая к месту происшествия были направлены четыре водолаза, плавсредство с эхолотом. За сутки работы не дали результата. Поиски осложнены высоким уровнем воды, сильным ветером и течением.

"С рассветом водолазы возобновят поисково-спасательные работы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок утонул на даче в ВКО.

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