Тело капитана судна ищут павлодарские спасатели в Иртыше

8 мая в 23:25 в УКС ДЧС Павлодарской области от 102 поступила информация о том, что в районе Аккулы возле села Шабар на реке Иртыш предположительно утонул капитан судна, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что судно принадлежит РГКП "Казахстан Су-Жолдары". По предварительной информации, капитан упал с палубы в реку и утонул.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, 9 мая к месту происшествия были направлены четыре водолаза, плавсредство с эхолотом. За сутки работы не дали результата. Поиски осложнены высоким уровнем воды, сильным ветером и течением.

"С рассветом водолазы возобновят поисково-спасательные работы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок утонул на даче в ВКО.