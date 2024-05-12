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Электричество отключили в Кызылорде

отключение электричества в Кызылорде, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 00:05 Фото: pixabay
12 мая в Кызылорде отключили электричество, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города в Telegram, ЧП произошло из-за неисправности воздушных линий, выходящих с подстанции 220 кВ компании АО "KEGOC".

По информации акимата, специалисты проводят срочный ремонт.

Позже стало известно, что электричество восстановили.

"Неисправность на линии 220 кВ АО "KEGOC" в городе Шымкент восстановлена с 23:50. В настоящее время в Кызылорде полностью включено освещение", – говорится в сообщении.

Ранее, в апреле, из-за бури несколько районов Алматы тоже оставались без электричества.

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