Электричество отключили в Кызылорде

12 мая в Кызылорде отключили электричество, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города в Telegram, ЧП произошло из-за неисправности воздушных линий, выходящих с подстанции 220 кВ компании АО "KEGOC".

По информации акимата, специалисты проводят срочный ремонт.

Позже стало известно, что электричество восстановили.

"Неисправность на линии 220 кВ АО "KEGOC" в городе Шымкент восстановлена с 23:50. В настоящее время в Кызылорде полностью включено освещение", – говорится в сообщении.

Ранее, в апреле, из-за бури несколько районов Алматы тоже оставались без электричества.