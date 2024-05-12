Электричество отключили в Кызылорде
Фото: pixabay
12 мая в Кызылорде отключили электричество, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба акимата города в Telegram, ЧП произошло из-за неисправности воздушных линий, выходящих с подстанции 220 кВ компании АО "KEGOC".
По информации акимата, специалисты проводят срочный ремонт.
Позже стало известно, что электричество восстановили.
"Неисправность на линии 220 кВ АО "KEGOC" в городе Шымкент восстановлена с 23:50. В настоящее время в Кызылорде полностью включено освещение", – говорится в сообщении.
Ранее, в апреле, из-за бури несколько районов Алматы тоже оставались без электричества.
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