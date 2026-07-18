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События

В центре Алматы частично отключилось электричество в +40: названа причина

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 15:25 Фото: unsplash
18 июля 2026 года в ряде домов Алмалинского района Алматы отключилось электричество, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате города, в результате технологического нарушения произошло отключение электроснабжения в квадрате улиц: Муратбаева – Байтурсынова – Кашгарская – проспекта Сейфуллина.

"На месте работает аварийно-восстановительная бригада АО "АЖК". Специалисты проводят работы по выявлению и устранению причины технологического нарушения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 30 минут", – сообщили в акимате Алматы журналисту Zakon.kz в 15:19 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Казахстане производителям социально значимых продуктов снизят тарифы на электроэнергию.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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