В центре Алматы частично отключилось электричество в +40: названа причина

18 июля 2026 года в ряде домов Алмалинского района Алматы отключилось электричество, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате города, в результате технологического нарушения произошло отключение электроснабжения в квадрате улиц: Муратбаева – Байтурсынова – Кашгарская – проспекта Сейфуллина.

"На месте работает аварийно-восстановительная бригада АО "АЖК". Специалисты проводят работы по выявлению и устранению причины технологического нарушения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 30 минут", – сообщили в акимате Алматы журналисту Zakon.kz в 15:19 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Казахстане производителям социально значимых продуктов снизят тарифы на электроэнергию.