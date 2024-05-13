Полицейские Петропавловска спасли девушку, пытавшуюся сброситься с пятого этажа

Сотрудники полиции Петропавловска предотвратили попытку суицида. Девушка выбралась на карниз балкона пятого этажа и намеревалась спрыгнуть, передает Zakon.kz.

Прибывшие на место полицейские быстро поднялись в квартиру, затем капитан Бахтияр Дощанов вышел за девушкой на карниз, а его напарник лейтенант Азамат Темирханов помог девушке вернуться в квартиру, сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Никакой страховки снизу не было. Все активные действия, по словам полицейских, заняли примерно три минуты.





Для выяснения обстоятельств и разбирательства 20-летняя девушка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы и доставлена в управление полиции.

Ранее на видео также попала операция по спасению мужчины, который хотел спрыгнуть с пятого этажа.