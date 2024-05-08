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Операция по спасению мужчины, который хотел спрыгнуть с пятого этажа, попала на видео

Операция по спасению мужчины, который хотел спрыгнуть с пятого этажа, попала на видео , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 00:36 Фото: pixabay
В Актобе спасатели 8 мая предотвратили попытку суицида. Мужчина хотел спрыгнуть из окна пятого этажа, сообщает Zakon.kz.

В МЧС Казахстана отметили, что спасатели ДЧС вели переговоры с жителем Актобе, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"При этом, не теряя времени, они приступили к операции по спасению человека, развернув "Куб жизни". На месте происшествия работали сотрудники Оперативно-спасательного отряда и правоохранительных органов. Мужчина передан полиции", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось о другом спасении. Турист, катаясь на квадроцикле, получил травму позвоночника в Тургенском ущелье Алматинской области. Его пришлось госпитализировать в больницу на вертолете.

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Актобе 2024 год
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