Операция по спасению мужчины, который хотел спрыгнуть с пятого этажа, попала на видео
Фото: pixabay
В Актобе спасатели 8 мая предотвратили попытку суицида. Мужчина хотел спрыгнуть из окна пятого этажа, сообщает Zakon.kz.
В МЧС Казахстана отметили, что спасатели ДЧС вели переговоры с жителем Актобе, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
"При этом, не теряя времени, они приступили к операции по спасению человека, развернув "Куб жизни". На месте происшествия работали сотрудники Оперативно-спасательного отряда и правоохранительных органов. Мужчина передан полиции", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом спасении. Турист, катаясь на квадроцикле, получил травму позвоночника в Тургенском ущелье Алматинской области. Его пришлось госпитализировать в больницу на вертолете.
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