11-классник покончил с собой в Шымкенте

Школьник из Шымкента покончил жизнь самоубийством у себя дома. Трагедия произошла 12 мая. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции (ДП) и Управлении образования мегаполиса, передает Zakon.kz.

Погибший учился в школе №9. Что послужило причиной суицида, пока точно не известно. Комментировать инцидент в учебном заведении отказались. В пресс-службе Управления образования (УО) 11-классника охарактеризовали как активного, с хорошей успеваемостью.

"12 мая 2024 года установлено, что ученик 11-го класса покончил жизнь самоубийством у себя дома, в своей комнате. По данным администрации школы, погибший ни с кем не ссорился. Он был учеником с хорошей успеваемостью. На внутришкольном учете не состоял", – рассказали в пресс-службе УО Шымкента.

Сейчас дело находится на контроле ДП Шымкента. Было ли это доведением до самоубийства и что заставило выпускника свести счеты с жизнью, сейчас выясняют правоохранители. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства трагедии стражи порядка не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается", – сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

В феврале 2024 года ученица 8-го класса покончила жизнь самоубийством в Шымкенте. В частной школе, где она обучалась, говорят, что она несколько месяцев занималась со школьным психологом. Почему школьница пошла на отчаянный шаг, директор точно сказать не может.