Нацарапала на руке звезду: подробности суицида школьницы в Шымкенте

Шокирующий инцидент произошел в Шымкенте. Ученица 8 класса покончила жизнь самоубийством. В частной школе, где она обучалась, говорят, что она несколько месяцев занималась со школьным психологом. Подробности инцидента в материале корреспондента Zakon.kz.

"Она была талантливой, спортивной и способной", – так описывает ученицу, которая наложила на себя руки, директор частной школы, где последние три года обучалась погибшая. По словам Юлии Корбан, за день до инцидента подросток ушла домой в хорошем настроении, а в чате с одноклассниками пожелала им спокойной ночи. Однако в день трагедии – 6 февраля – она на втором уроке упала в обморок. Местные СМИ пишут, что девочка ночью выпила около 40 таблеток. До приезда скорой первую медицинскую помощь ей прямо в классе оказывала школьная медсестра.



"Девочка обучалась в нашей школе третий год. До этого она обучалась в 79 школе, в этом классе она не новенькая. Девочка активная, занимается спортом, у нее много медалей было. В школе она проявляла себя в основном в спорте, пела, танцевала, была очень активной. С детьми имела хорошие отношения, поэтому говорить о том, что в классе был буллинг и так далее, я не могу. Все было спокойно и стабильно. Вчера перед этим у нее было нормальное настроение, она ушла из школы вполне спокойно. Детям она в чате писала "спокойной ночи", а утром вот такой инцидент произошел. То есть ничего не предвещало данной трагедии", – сообщила корреспонденту Zakon.kz Юлия Корбан.

Почему школьница пошла на отчаянный шаг, директор точно сказать не может. Однако версию с буллингом она отрицает. Известно, что с октября прошлого года погибшая активно проходила терапию у школьного психолога. Причиной тому стала звезда, которую ученица нацарапала себе на запястье.

"Она на запястьях нарисовала звездочки, видимо, поцарапано краем предмета, который нам неизвестен. Звезду на запястьях заметила классный руководитель погибшей и привела ее ко мне. Мы с ней занимались несколько месяцев. Когда у нее спросила: "Зачем ты это сделала", она ответила, что ей нравятся звездочки и она таким образом игралась", – рассказал школьный психолог Шахаризада Бекарыстанова.

Ученицу экстренно доставила в больницу. По пути ее пришлось реанимировать сотрудникам скорой помощи. По данным врачей, у школьницы дважды остановилось сердце. В третий раз – окончательно – в реанимации. Несмотря на все усилия медиков, спасти девочку не удалось.

"Когда учителя вызвали скорую, сообщили, что она упала в обморок. По приезду выяснилось, что это не простой обморок. У нее два раза остановилось сердце, врачи пытались оказать ей помощь. То есть в больницу ее доставили в тяжелом состоянии. Мы сразу поместили школьницу в реанимацию. Там у нее сердце остановилось в третий раз. Пациентка поступила к нам в 10:46, а в 12:20, несмотря на интенсивные меры, она скончалась", – сообщил заведующий токсикологическим отделением центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева Асылхан Минбосынов.

В данное время суицид расследуют полицейские.

"6 февраля 2024 г. в Управление полиции Аль-Фарабийского района г. Шымкента поступило сообщение о том, что в Центр гипербарической оксигенации в отделении токсикологии скончалась несовершеннолетняя 2009 года рождения. По данному факту Управлением полиции Аль-Фарабийского района начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства", – рассказали в прокуратуре Аль-Фарабийского района Шымкента.

По результатам проведения всех необходимых следственных мероприятий будет принято процессуальное решение по уголовному делу.

Иная информация на основании ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.



В ноябре прошлого года стало известно, что в Астане растет количество попыток самоубийства среди подростков. Глава столичного Управления здравоохранения Алия Рустемова сообщила, что за последние пять лет в Астане зарегистрировано 429 случаев суицидальных попыток среди несовершеннолетних. Чиновники указали в качестве причины и психические расстройства, в том числе депрессия, шизофрения и расстройство личности. Власти указали на возможность обратиться в молодежные центры здоровья при поликлиниках города. Опровергли они и опасения родителей о том, что детей, которые обращаются к ним, ставят на учет, что в будущем может привести, якобы, к проблемам при поступлении в вузы и трудоустройстве.