Двое жителей Астаны в один день покончили с собой

Согласно рассылке из социальных сетей, в одном из элитных жилых комплексов Астаны два человека покончили жизнь самоубийством. В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) Zakon.kz рассказали подробности произошедшего.

Согласно данным правоохранителей, трагедии произошли 18 декабря 2025 года в разных частях города.

Первое сообщение в полицию поступило об обнаружении трупа на территории жилого комплекса Highvill.

"В ходе проверки установлена личность мужчины. По предварительным данным, он совершил суицид". Пресс-служба ДП Астаны

Кроме того, позднее на другой территории города с 18-го этажа жилого дома выпала жительница столицы.

"По обоим фактам начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего". Пресс-служба ДП Астаны

Утром 12 декабря в Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения. По данному факту, как уточнили в городском ДП, возбуждено уголовное дело.