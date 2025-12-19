#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.55
602.09
6.42
Происшествия

Двое жителей Астаны в один день покончили с собой

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 11:47 Фото: Zakon.kz
Согласно рассылке из социальных сетей, в одном из элитных жилых комплексов Астаны два человека покончили жизнь самоубийством. В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) Zakon.kz рассказали подробности произошедшего.

Согласно данным правоохранителей, трагедии произошли 18 декабря 2025 года в разных частях города.

Первое сообщение в полицию поступило об обнаружении трупа на территории жилого комплекса Highvill.

"В ходе проверки установлена личность мужчины. По предварительным данным, он совершил суицид".Пресс-служба ДП Астаны

Кроме того, позднее на другой территории города с 18-го этажа жилого дома выпала жительница столицы.

"По обоим фактам начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего".Пресс-служба ДП Астаны

Утром 12 декабря в Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения. По данному факту, как уточнили в городском ДП, возбуждено уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Полиция Астаны ответила на сообщения о "гибели" двух школьников
13:37, 11 октября 2024
Полиция Астаны ответила на сообщения о "гибели" двух школьников
11-классник покончил с собой в Шымкенте
15:00, 14 мая 2024
11-классник покончил с собой в Шымкенте
В центре Астаны выявлена "студия извращений"
12:50, 27 сентября 2025
В центре Астаны выявлена "студия извращений"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: