Двое жителей Астаны в один день покончили с собой
Согласно рассылке из социальных сетей, в одном из элитных жилых комплексов Астаны два человека покончили жизнь самоубийством. В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) Zakon.kz рассказали подробности произошедшего.
Согласно данным правоохранителей, трагедии произошли 18 декабря 2025 года в разных частях города.
Первое сообщение в полицию поступило об обнаружении трупа на территории жилого комплекса Highvill.
"В ходе проверки установлена личность мужчины. По предварительным данным, он совершил суицид".Пресс-служба ДП Астаны
Кроме того, позднее на другой территории города с 18-го этажа жилого дома выпала жительница столицы.
"По обоим фактам начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего".Пресс-служба ДП Астаны
Утром 12 декабря в Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения. По данному факту, как уточнили в городском ДП, возбуждено уголовное дело.
