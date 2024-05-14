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Продал авто своей девушки: алматинца подозревают в серии мошенничеств

Продал авто своей девушки: алматинца подозревают в серии мошенничеств, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 15:21 Фото: polisia.kz
В Алматы полицейские задержали 32-летнего горожанина. Мужчину подозревают в серии мошенничеств. Об этом 14 мая 2024 года рассказали в городском департаменте полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

По данным стражей порядка, алматинец "разработал" хитроумную схему обмана.

"Кому-то он предлагал поменять или оформить водительские удостоверения, кому-то переоформить иностранные автомашины и поставить их на казахстанский учет. Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. В ходе расследования установлен еще один факт обмана. Мужчина под предлогом легализации забрал у своей девушки автомобиль, завезенный из Грузии, и продал его. По факту серии мошенничества расследуется уголовное дело", – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района ДП Алматы Олжас Шарипов.

Он подчеркнул, что подозреваемый взят под стражу.

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26 апреля 2024 года стало известно, что в Астане лжеродственник чиновника обманул покупателей авто на 37 млн тенге. Подробнее об этом можете узнать здесь.

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