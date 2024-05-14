Продал авто своей девушки: алматинца подозревают в серии мошенничеств

Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские задержали 32-летнего горожанина. Мужчину подозревают в серии мошенничеств. Об этом 14 мая 2024 года рассказали в городском департаменте полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

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