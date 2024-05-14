Продал авто своей девушки: алматинца подозревают в серии мошенничеств
Фото: polisia.kz
В Алматы полицейские задержали 32-летнего горожанина. Мужчину подозревают в серии мошенничеств. Об этом 14 мая 2024 года рассказали в городском департаменте полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.
По данным стражей порядка, алматинец "разработал" хитроумную схему обмана.
"Кому-то он предлагал поменять или оформить водительские удостоверения, кому-то переоформить иностранные автомашины и поставить их на казахстанский учет. Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. В ходе расследования установлен еще один факт обмана. Мужчина под предлогом легализации забрал у своей девушки автомобиль, завезенный из Грузии, и продал его. По факту серии мошенничества расследуется уголовное дело", – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района ДП Алматы Олжас Шарипов.
Он подчеркнул, что подозреваемый взят под стражу.
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