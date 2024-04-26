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Лжеродственник чиновника обманул покупателей авто на 37 млн тенге

Лжеродственник чиновника обманул покупателей авто на 37 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 17:01 Фото: pixabay
Предприимчивый мошенник из Астаны придумал схему для обмана: он предлагал элитные автомобили по сниженной стоимости. В результате мужчину осудили на пять лет, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры Астаны за 26 апреля 2024 года, план злоумышленника был следующим. Он представлялся родственником высокопоставленного чиновника, предлагал потерпевшим выкупить из финансовой организации снятые с учета автомобили представительского класса по цене ниже рыночной.

"Таким образом, мошенник завладел денежными средствами потерпевших на сумму свыше 37 млн тенге. Государственным обвинителем вина доказана, намерений по выкупу автомобилей у мужчины изначально не было, свою версию для потерпевших он придумал для максимального извлечения выгоды". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Также сказано, что гражданские иски потерпевших удовлетворены.

"За совершение неоднократных мошеннических действий в особо крупном размере злоумышленник осужден к 5 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Ранее сообщалось, что директор отделения в сговоре с кассиром украли деньги банка второго уровня в Степногорске. Они опустошили хранилище банка на 255 млн тенге. Приговором суда обоим назначено по 7 лет лишения свободы.

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