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Супруги хотели обналичить накопления из ЕНПФ, но попались на мошенницу

Супруги хотели обналичить накопления из ЕНПФ, но попались на мошенницу, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 16:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Акмолинской области полицейские расследуют мошенничество под предлогом снятия накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает Zakon.kz.

По информации следствия, в октябре 2023 года семейная пара из Целиноградского района заинтересовалась возможностью снять деньги с пенсионного фонда.

"Для проведения соответствующей процедуры нашлись посредники, которые предложили следующую схему: 2,8 млн тенге пенсионных отчислений перечисляются в стоматологическую клинику, откуда впоследствии данную сумму можно снять. Свои услуги девушка-посредник оценила в 228 тыс. тенге, которые заявители перевели на ее банковский счет. Однако спустя более полугода ни пенсионных отчислений, ни возврата денег за услуги акмолинцы так и не дождались и обратились с заявлением в полицию".Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

По факту мошеннических действий сотрудники отдела полиции Целиноградского района начали досудебное расследование, в рамках которого удалось установить личность подозреваемой. В настоящее время полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных и следственных мероприятий, а также устанавливают, есть ли другие пострадавшие от незаконных действий.

"Сотрудники полиции убедительно просят граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения об обогащении. Ни в коем случае не переводите и не перечисляйте денежные средства третьим лицам, предварительно не удостоверившись в законности их действий".Пресс-служба ДП Акмолинской области

30 апреля 2024 года в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали о новой схеме мошенников, которые звонят гражданам страны, представляясь сотрудниками государственных органов. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

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ЕНПФ Акмолинская область 2024 год Пенсионный фонд Мошенничество Полиция Использование пенсионных накоплений Мошенничество Снятие пенсионных накоплений
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