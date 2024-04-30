Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 30 апреля 2024 года рассказали о новой схеме мошенников, которые звонят гражданам страны, представляясь сотрудниками государственных органов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным официального представителя МВД РК Шынгыса Алекешева, в последнее время участились случаи, когда людям, рассчитывающим на компенсационную выплату, звонят мошенники от имени того или иного госоргана и просят продиктовать код из SMS якобы для подтверждения того, что человек состоит в списках пострадавших от стихии.

"В действительности благодаря этому коду мошенники могут оформить на имя потерпевшего крупные кредиты. Однако сотрудники государственных органов и банков никогда не требуют предоставить по телефону конфиденциальные данные. Вопросы компенсации пострадавшим решаются только в официальном порядке: при личном визите либо с использованием официальных веб-ресурсов", – обратился к казахстанцам Шынгыс Алекешев на брифинге в СЦК.

В связи с этим в МВД просят: никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, трехзначные коды банковских карт. Тем более категорически никому не сообщать коды, приходящие в виде SMS, и кодовые слова.

"Также нельзя переходить по сомнительным ссылкам, поскольку можно заразить телефон опасным вирусом, который позволит мошенникам совершать банковские операции от имени владельца. Полиция рекомендует сохранять бдительность, беречь свои конфиденциальные данные и доверять только официальным источникам информации", – добавил Шынгыс Алекешев.

Отметим, по итогам 2023 года в Казахстане зарегистрировали почти 44,8 тыс. случаев мошенничества. Число жертв таких преступлений также растет. В 2022 году в статистику попали 43,2 тыс. человек, в 2023 – 46,8 тыс. казахстанцев. К слову, около половины всех эпизодов мошенничества в последние три года совершаются онлайн.