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Мужчина "под химией" громил машины в Уральске

В Уральске мужчина громил машины, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 17:20 Фото: pexels
В Уральске мужчина разгромил несколько автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП ЗКО, его задержали.

"Хулигана, повредившего авто, припаркованные возле жилого дома в Уральске, задержала полиция. Установлено, что он находился в состоянии токсикоманического опьянения, вызванного употреблением снотворных средств", – сообщили в полиции.

Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В начале мая парень в наркотическом опьянении угнал в Алматы BMW и помчался в Конаев.

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