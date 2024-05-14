Мужчина "под химией" громил машины в Уральске
Фото: pexels
В Уральске мужчина разгромил несколько автомобилей, сообщает Zakon.kz.
По данным ДП ЗКО, его задержали.
"Хулигана, повредившего авто, припаркованные возле жилого дома в Уральске, задержала полиция. Установлено, что он находился в состоянии токсикоманического опьянения, вызванного употреблением снотворных средств", – сообщили в полиции.
Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В начале мая парень в наркотическом опьянении угнал в Алматы BMW и помчался в Конаев.
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