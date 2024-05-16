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Законодательство РК

Мужчину, который разгромил автомашины в Уральске, наказали

Полиция задержала мужчину, который разбил семь авто на улице Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 00:42 Фото: pixabay
В Уральске арестован мужчина, разбивший семь припаркованных автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет со ссылкой на областной суд, что дебошира взяли под стражу на два месяца по статье 293 УК РК "Хулиганство".

"Следственный судья, с учетом характера уголовного правонарушения и его последствия, санкционировал меру пресечения в виде содержание под стражей сроком до двух месяцев", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Уральске мужчина разгромил несколько автомобилей. Его сразу же задержали. 

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