"Я сопротивлялась": стали известны новые подробности дела сироты из Алматинской области

Пятнадцатилетняя сирота из Алматинской области заявила, что стала жертвой насилия. В полиции региона отреагировали на громкое заявление и рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшая отмечает, что все началось в январе 2026 года после общения в социальных сетях.

Девушка рассказала, что около половины третьего ночи ей позвонил знакомый и потребовал выйти, заявив, что уже приехал. По ее словам, он угрожал рассказать об их общении ее брату. Она испугалась и вышла. При встрече, как утверждает пострадавшая, он вел себя агрессивно, ударил ее и продолжил противоправные действия, несмотря на сопротивление.

"Я сопротивлялась", – высказалась девушка.

Далее, по ее словам, парень дал номер своим друзьям, которые звонили ей в период с 01:30 до 03:00, запугивали и вынуждали выходить из дома.

"В итоге восемь парней, от 16 до 25 лет, два месяца якобы принуждали несовершеннолетнюю к сексу. Обо всем стало известно лишь после того, как в школе поползли слухи", – говорится в сюжете телеканала "КТК".

Правозащитница Инга Иманбай озвучила иные подробности.

"Директор школы, узнав о ситуации, вызвала девочку и получила от нее подробные объяснения. Однако вместо немедленного обращения в правоохранительные органы, как того требует закон, она скрывала данный факт и лишь на пятый день сообщила об этом брату потерпевшей, который после смерти родителей является опекуном девушки", – сказано уже в ее заявлении.

И уже после мужчина написал заявление в полицию.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматинской области.

Там подчеркнули, что расследование находится на особом контроле руководства ДП.

"Сотрудниками полиции 19 марта 2026 года возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен круг подозреваемых лиц, двое из которых задержаны и водворены в ИВС. По остальным подозреваемым проводятся следственные мероприятия". Пресс-служба ДП Алматинской области

По данным страж порядка, на сегодняшний день проведен необходимый комплекс следственных действий.

"Доводы всех сторон тщательно проверяются. Каких-либо угроз потерпевшей либо давления на нее не оказывается. Для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования уголовное дело передано в производство следственных подразделений областного центра. Создана специальная следственно-оперативная группа". Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время, как заверили в ведомстве, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

