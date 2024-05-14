Грунт обвалился и водопровод прорвало около плотины "Аксай" в Алматинской области

В Алматинской области около плотины "Аксай" 14 мая произошел обвал грунта и прорыв водопровода, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

"В Карасайском районе, не доезжая до плотины "Аксай", произошел обвал грунта объемом 3,5 куб. м из-за его переувлажнения. На месте работники водоканала, которыми был обнаружен прорыв водопровода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас силы "Казселезащиты", местные исполнительные органы и сотрудники водоканала города Алматы проводят восстановительные работы.

В ведомстве также подчеркнули, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы 18 апреля на территории стройки сошла оплывина, а также произошел обвал грунта.