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Грунт обвалился и водопровод прорвало около плотины "Аксай" в Алматинской области

Грунт обвалился и водопровод прорвало около плотины &quot;Аюсай&quot; в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 18:25 Фото: МЧС РК
В Алматинской области около плотины "Аксай" 14 мая произошел обвал грунта и прорыв водопровода, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана. 

"В Карасайском районе, не доезжая до плотины "Аксай", произошел обвал грунта объемом 3,5 куб. м из-за его переувлажнения. На месте работники водоканала, которыми был обнаружен прорыв водопровода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас силы "Казселезащиты", местные исполнительные органы и сотрудники водоканала города Алматы проводят восстановительные работы.

В ведомстве также подчеркнули, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы 18 апреля на территории стройки сошла оплывина, а также произошел обвал грунта. 

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