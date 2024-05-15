Пожар тушат в школе Шымкента

Сегодня, 15 мая 2024 года, в Енбекшинском районе Шымкента загорелась кровля в двухэтажном здании средней школы, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении городского Департамента по чрезвычайным ситуациям сказано, что все ученики и учителя вышли на улицу.

"Информации о пострадавших не поступало", – уточнили специалисты.

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Также в ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия сотрудниками ДЧС Шымкента ведется работа по ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, в 16 микрорайоне Караганды загорелся грузовик. Пожар ликвидировали спасатели за 21 минуту. Жертв и пострадавших нет.