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Пожар тушат в школе Шымкента

Пожар тушат в школе Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 10:43 Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
Сегодня, 15 мая 2024 года, в Енбекшинском районе Шымкента загорелась кровля в двухэтажном здании средней школы, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении городского Департамента по чрезвычайным ситуациям сказано, что все ученики и учителя вышли на улицу.

"Информации о пострадавших не поступало", – уточнили специалисты.

Пожар тушат в школе Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 10:43

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Также в ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия сотрудниками ДЧС Шымкента ведется работа по ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, в 16 микрорайоне Караганды загорелся грузовик. Пожар ликвидировали спасатели за 21 минуту. Жертв и пострадавших нет.

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