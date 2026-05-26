Крупный пожар в школе полыхнул в Аркалыке
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Аркалыке Костанайской области загорелась кровля четырехэтажного здания средней школы №5, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, через три минуты после поступления сообщения на место прибыло первое подразделение. На месте выяснилось, что огонь охватил около 1100 кв. м кровли.
"В тушении пожара задействованы подразделения пожарной части и оперативно-спасательного отряда МЧС. Также на месте происшествия находятся сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. Для бесперебойного водоснабжения используются два пожарных гидранта, расположенных в 300 м от объекта.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в детской больнице в Астане.
