Крупный пожар в школе полыхнул в Аркалыке

В городе Аркалыке Костанайской области загорелась кровля четырехэтажного здания средней школы №5, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, через три минуты после поступления сообщения на место прибыло первое подразделение. На месте выяснилось, что огонь охватил около 1100 кв. м кровли.

"В тушении пожара задействованы подразделения пожарной части и оперативно-спасательного отряда МЧС. Также на месте происшествия находятся сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Для бесперебойного водоснабжения используются два пожарных гидранта, расположенных в 300 м от объекта.

