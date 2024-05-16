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Двое полицейских пострадали из-за взрыва гранаты в Алматинской области

Полицейские пострадали из-за взрыва гранаты в Алматинской области, учения, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 14:13 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области на полицейских учениях двое сотрудников пострадали из-за взрыва гранаты, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Сообщалось, что около Конаева сотрудники ДП Алматинской области проводили учения. "Один из сотрудников бросил гранату, в результате чего в больницу попали двое сотрудников СОБР", – говорилось в опубликованной информации.

В пресс-службе ДП региона по данному факту уточнили, что во время тренировочных занятий на учебном полигоне при использовании свето-шумовой гранаты двое сотрудников областного департамента получили телесные повреждения.

"В результате один из них госпитализирован в городскую больницу", – сообщили в полиции.

15 мая в Алматинской области автомобиль взорвался напротив школы.

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