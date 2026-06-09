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Происшествия

Полицейские ответили на посты о взрывах гранат и пострадавших во время учений близ Алматы

В полиции отреагировали на посты о взрывах гранат и пострадавших во время учений близ Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 21:18 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилась информация о том, что во время учений в Алматинской области в результате взрывов гранат получили ранения сразу 15 сотрудников Департамента полиции города Алматы. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в полиции, во время плановых учений произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия.

"Сотрудникам подразделения, находившимся вблизи технического инцидента, оказана своевременная медицинская помощь. Проводится служебная проверка. Информация о многочисленных подрывах и тяжелом состоянии сотрудников не соответствует действительности. Просим воздержаться от распространения недостоверных сведений и напоминаем об ответственности за распространение ложной информации", – ответили в департаменте.

Ранее сообщалось, что семья лишилась дома и матери после взрыва в Актобе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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