Полицейские ответили на посты о взрывах гранат и пострадавших во время учений близ Алматы

Фото: Zakon.kz

В соцсетях распространилась информация о том, что во время учений в Алматинской области в результате взрывов гранат получили ранения сразу 15 сотрудников Департамента полиции города Алматы. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в полиции, во время плановых учений произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия. "Сотрудникам подразделения, находившимся вблизи технического инцидента, оказана своевременная медицинская помощь. Проводится служебная проверка. Информация о многочисленных подрывах и тяжелом состоянии сотрудников не соответствует действительности. Просим воздержаться от распространения недостоверных сведений и напоминаем об ответственности за распространение ложной информации", – ответили в департаменте. Ранее сообщалось, что семья лишилась дома и матери после взрыва в Актобе.

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