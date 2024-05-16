Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

12 алматинцев спасли пожарные из горящего двухэтажного дома

12 алматинцев спасли пожарные из горящего двухэтажного дома, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:08 Фото: МЧС РК
В Алматы 16 мая загорелись второй этаж и кровля двухэтажного здания, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, огнеборцы спасли 12 человек, из них пятеро детей. Пожарные незамедлительно вытащили на улицу газовый баллон.

"Принятыми оперативными мерами пожар ликвидирован за 20 минут на площади 100 кв. м. Не допущено распространение огня на всю площадь здания", – рассказали в ведомстве.


Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

15 мая 2024 года в Енбекшинском районе Шымкента загорелась кровля двухэтажного здания средней школы.

Читайте также

18 граждан Узбекистана сняли с поезда в Туркестанской области
18 граждан Узбекистана сняли с поезда в Туркестанской области
Мотоциклист с пассажиром погибли из-за столкновения с легковушкой
Мотоциклист с пассажиром погибли в жуткой аварии в Павлодарской области
Мужчина умер в полицейском авто в Улытауской области
Мужчина умер в полицейской машине в Жезказгане
Сахибам Садырова
Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: