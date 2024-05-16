12 алматинцев спасли пожарные из горящего двухэтажного дома
Фото: МЧС РК
В Алматы 16 мая загорелись второй этаж и кровля двухэтажного здания, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, огнеборцы спасли 12 человек, из них пятеро детей. Пожарные незамедлительно вытащили на улицу газовый баллон.
"Принятыми оперативными мерами пожар ликвидирован за 20 минут на площади 100 кв. м. Не допущено распространение огня на всю площадь здания", – рассказали в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
15 мая 2024 года в Енбекшинском районе Шымкента загорелась кровля двухэтажного здания средней школы.
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