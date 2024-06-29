Двухэтажный магазин загорелся в Ауэзовском районе Алматы

В субботнее утро 29 июня 2024 года в Алматы загорелось здание двухэтажного магазина, сообщает Zakon.kz.

По данным городского департамента по ЧС, пожар начался в 08:20 по адресу: Ыкылас, 7Б.

В ДЧС также сообщили, что пожар уже локализовали, теперь переходят к активной фазе тушения.

"В течение 32 минут с момента прибытия первых расчетов достигнута локализация". ДЧС Алматы

29 июня ночью пожарные срочно выехали в реанимационное отделение детской больницы в Астане.

