Двухэтажный магазин загорелся в Ауэзовском районе Алматы
Фото: скриншот видео
В субботнее утро 29 июня 2024 года в Алматы загорелось здание двухэтажного магазина, сообщает Zakon.kz.
По данным городского департамента по ЧС, пожар начался в 08:20 по адресу: Ыкылас, 7Б.
В ДЧС также сообщили, что пожар уже локализовали, теперь переходят к активной фазе тушения.
"В течение 32 минут с момента прибытия первых расчетов достигнута локализация".ДЧС Алматы
29 июня ночью пожарные срочно выехали в реанимационное отделение детской больницы в Астане.
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