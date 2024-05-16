Авария по дороге с Медеу: легковушка залетела на гору и опрокинулась на крышу

В Алматы рано утром 17 мая произошло ДТП недалеко от Медеу. Пострадавшие: водитель и пассажир Kia Cerato, сообщает Zakon.kz.

Водитель на автомобиле Kia Cerato спускался вниз с Медеу и на затяжном повороте, по всей видимости не соблюдая скоростной режим на мокрой дороге, не справился с управлением, ударился об отбойник, залетел на гору и опрокинулся на крышу.



В результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир Kia. Их госпитализировали в 12 городскую больницу. Серьезных повреждений они не получили.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Они призывают граждан соблюдать скоростной режим и обращать внимание на погодные условия.

Ранее сообщалось еще об одном ДТП, случившимся этой ночью в Алматы. Водитель Subaru Impreza сбил перебегавшего дорогу мужчину. Он скончался в больнице.