Астанчанин купил машину в Алматы и отдал ее мошенникам-перегонщикам

В Алматинской области полицейские задержали мошенников-перегонщиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, 2 мая в Карасайское районное управление полиции обратился астанчанин с заявлением о том, что его авто Changan UNI-K завладел мужчина, представившийся сотрудником компании по транспортировке машин.

"При разбирательстве выяснилось, что потерпевший прилетел из столицы в Алматы для покупки автомобиля. После приобретения оформил заказ через сайт автоперевозок. Обговорив цену за услугу транспортировки, он передал ключи перегонщику авто. Однако в обговоренный срок автомобиль так и не привезли", – рассказал главный полицейский региона.

14 мая в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих мужчин, которые полностью признали свою причастность к данному преступлению. Авто возвращено законному владельцу.

В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

Ранее в Алматы полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств, в том числе – продаже машины своей девушки.