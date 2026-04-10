Пенсионерка отдала мошенникам тетрадные листы вместо денег

В российском Саратове полицейские задержали мошенников после второй попытки обмануть 82-летнюю пенсионерку, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, в конце марта женщине якобы позвонил сотрудник Пенсионного фонда и сообщил, что ей положена прибавка к выплатам. Под этим предлогом он выведал у нее личные данные.

После этого пенсионерке стали звонить другие "специалисты". Они смогли убедить ее, что ее деньги необходимо срочно "спасать". В тот же день к ней домой наведался незнакомец, назвал кодовое слово и забрал 1,5 миллиона рублей.

Мошенники при этом не остановились и продолжили звонить пенсионерке. Они снова уговорили ее снять деньги – на этот раз 700 тысяч рублей. Но на этот раз полицейские объяснили пострадавшей, что ее обманывают, после чего решили поймать мошенника с поличным.

5 апреля к пенсионерке пришел очередной посыльный – 34-летний житель Архангельска. Женщина отдала ему пакет, в котором под видом пачки денег лежали нарезанные тетрадные листы. Злоумышленник попытался сбежать, но его задержали.

