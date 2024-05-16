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В Техасе баржа с нефтью едва не снесла мост

В Техасе, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 13:04 Фото: X/Galveston County OEM
Баржа врезалась в опору моста, соединяющего остров Гальвестон с островом Пеликан в штате Техас, передает Zakon.kz.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям округа.

"Примерно в 10:00 (21:00 время Астаны. – Прим. ред.) баржа, принадлежащая Martin Petroleum, столкнулась с мостом Пеликан Айленд, который соединяет острова Галвестон и Пеликан", – написал представитель управление в соцсети Х.

На опубликованных управлением кадрах видно, что в результате ЧП обрушился железнодорожный пролет.


По информации CBS News,на место происшествия прибыли сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции и пожарных служб Галвестона, береговой охраны США и Министерства транспорта Техаса. Инженеры проверяют проезжую часть на повреждения. Дорога будет закрыта до тех пор, пока ее использование не будет признано безопасным.

Береговая охрана США определяет масштабы разлива нефти. Организована локализация и очистка воды. Вместимость баржи составляет порядка 30 тысяч галлонов, сколько из них утекло – неизвестно.

Из-за столкновения на острове временно отключили электроэнергию.

В конце апреля на юго-западе США грузовой поезд с топливом сошел с рельсов.

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