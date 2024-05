В Техасе баржа с нефтью едва не снесла мост

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям округа.



На опубликованных управлением кадрах видно, что в результате ЧП обрушился железнодорожный пролет.

A barge carrying petroleum products owned and operated by Martin Petroleum crashed into a bridge in Galveston, Texas. 🚨🚨🚨



The crash has caused an OIL LEAK, of an unknown amount. The barge was carrying over 30,000 gallons when it crashed.



Pelican Island was rendered… pic.twitter.com/t6IzSwM8lI