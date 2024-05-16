В Техасе баржа с нефтью едва не снесла мост

Баржа врезалась в опору моста, соединяющего остров Гальвестон с островом Пеликан в штате Техас, передает Zakon.kz.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям округа.



"Примерно в 10:00 (21:00 время Астаны. – Прим. ред.) баржа, принадлежащая Martin Petroleum, столкнулась с мостом Пеликан Айленд, который соединяет острова Галвестон и Пеликан", – написал представитель управление в соцсети Х.

На опубликованных управлением кадрах видно, что в результате ЧП обрушился железнодорожный пролет.





A barge carrying petroleum products owned and operated by Martin Petroleum crashed into a bridge in Galveston, Texas. 🚨🚨🚨



The crash has caused an OIL LEAK, of an unknown amount. The barge was carrying over 30,000 gallons when it crashed.



Pelican Island was rendered… pic.twitter.com/t6IzSwM8lI — The Patriot Voice (@TPV_John) May 15, 2024

По информации CBS News,на место происшествия прибыли сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции и пожарных служб Галвестона, береговой охраны США и Министерства транспорта Техаса. Инженеры проверяют проезжую часть на повреждения. Дорога будет закрыта до тех пор, пока ее использование не будет признано безопасным.

Береговая охрана США определяет масштабы разлива нефти. Организована локализация и очистка воды. Вместимость баржи составляет порядка 30 тысяч галлонов, сколько из них утекло – неизвестно.

Из-за столкновения на острове временно отключили электроэнергию.

В конце апреля на юго-западе США грузовой поезд с топливом сошел с рельсов.