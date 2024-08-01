В Астане коммерческий директор предприятия выудил 65 млн тенге на "взятку" Минфину

В Астане осудили коммерческого директора ТОО за мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки, сообщает Zakon.kz.

Приговор огласили 1 августа 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

В суде установили, что подсудимый обманул М., сообщив ей, что является помощником вице-министра финансов. И в апреле 2021 года убедил ее в необходимости передачи ему денег в сумме 65 млн тенге якобы для дальнейшей передачи должностным лицам Минфина за решение вопроса по увеличению показателя уплаченных налогов для двух ТОО.

"Таким образом, К., действуя из корыстных побуждений, получив денежные средства в сумме 65 млн тенге, похитил их, не исполнив мнимые обязательства. При этом сообщил М. о якобы передаче им денежных средств должностным лицам Минфина. Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз, а также другими материалами уголовного дела", – сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Подсудимый вину не признал.

"Учитывая все обстоятельства, приговором суда К. признан виновным и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора", – сказано в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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