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Законодательство РК

Наркотики в упаковках от кофе пытались перевезти из столицы в Кокшетау

наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 19:05 Фото: polisia.kz
В упаковках от кофе перевозил синтетику закладчик из столицы. Его задержали наркополицейские в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, автомашину, на которой передвигался курьер, оперативники задержали при въезде на территорию областного центра.

"При осмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли 148 свертков с запрещенными веществами, расфасованные в пакетиках для растворимого кофе. Товар задержанный перевозил в коробках кофе этой же марки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что точный вес изъятого наркотика будет установлен после судебно-химической экспертизы. Здесь же оперативники изъяли два мобильных телефона, с помощью которых астанчанин вел переписку с куратором и фотографировал места закладок.

"Закладчиком наркотиков фигурант устроился около трех месяцев назад, запрещенные вещества приобретал в столице. Для их распространения мужчина прибыл в Кокшетау", – резюмировали в полиции.

В настоящее время ведется досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Атырау приезжают работать закладчиками синтетических наркотиков из других регионов. С начала 2024 года сотрудники полиции Атырауской области задержали с поличным 25 человек.

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Астана МВД РК Кокшетау 2024 год Наркотики Наркотики
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