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Группу распространителей наркотиков разоблачили в Астане

Группу распространителей наркотиков разоблачили в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 19:26 Фото: скриншот из видео Polisia.kz
Полиция задержала группу, которая подозревается в распространении "синтетики" в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, основными организаторами группы стали двое парней 27 и 25 лет. Их подозревают в поставке, финансировании и хранении наркотиков. Остальные работали закладчиками.

"В квартире у организатора группы обнаружено 330 свертков наркотических средств, электронные весы, магниты и пакеты для расфасовки. Общий вес изъятого – около одного кг мефедрона, MDMA (экстези) и а-PVP (скорость)", – говорится в информации.

По факту незаконного хранения, перевозки в целях сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают наркодельцов пожизненно лишать свободы.

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