Спасатели Тараза помогли попавшему в беду трехлетнему малышу

Фото: пресс-служба МЧС РК

14 декабря в одном из городских домов города Тараза трехлетний малыш закрыл входную дверь и не смог самостоятельно открыть, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру через окно четвертого этажа и открыли дверь. "Ребенок не пострадал. МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – рассказали в пресс-службе министерства. Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее в ЗКО коровам на льду понадобилась помощь спасателей.

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