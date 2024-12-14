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Происшествия

Спасатели Тараза помогли попавшему в беду трехлетнему малышу

Трехлетнему малышу помогли в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 18:32 Фото: пресс-служба МЧС РК
14 декабря в одном из городских домов города Тараза трехлетний малыш закрыл входную дверь и не смог самостоятельно открыть, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру через окно четвертого этажа и открыли дверь.

"Ребенок не пострадал. МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – рассказали в пресс-службе министерства.
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 18:32

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее в ЗКО коровам на льду понадобилась помощь спасателей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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