Спасатели Тараза помогли попавшему в беду трехлетнему малышу
Фото: пресс-служба МЧС РК
14 декабря в одном из городских домов города Тараза трехлетний малыш закрыл входную дверь и не смог самостоятельно открыть, сообщает Zakon.kz.
Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру через окно четвертого этажа и открыли дверь.
"Ребенок не пострадал. МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – рассказали в пресс-службе министерства.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее в ЗКО коровам на льду понадобилась помощь спасателей.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript