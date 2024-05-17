Обвиняемый в подкупе экс-замакима Шымкента просит оправдательного приговора

Бывший заместитель акима Шымкента, которого обвиняют в покушении на дачу взятки, выступил с последним словом. Максут Исахов считает, что дело против него возбудили из-за личной неприязни. Подробности резонансного процесса – в материале корреспондента Zakon.kz.

Выступал подсудимый недолго, но красноречиво и эмоционально. Максута Исахова обвиняли в даче взятки первому замначальнику ДКНБ. Однако в ходе прений государственный обвинитель переквалифицировал статью на покушение на дачу взятки. По материалам дела, за 200 тыс. долларов комитетчик должен был закрыть уголовное дело против Исахова.

Однако в ходе своего выступления Исахов попросил снять с себя обвинения и оправдать его. По словам экс-госслужащего, доказательства, которые привел гособвинитель, добыты незаконным образом. Кроме того, результаты негласных следственных действий, которые являются главным доказательством деле, по мнению Исахова, являются монтажом.

"Работники ДКНБ, когда возбудили против меня дело, меня на допрос не вызывали. Я не знал, что это уголовное дело возбуждено. Оно было конфиденциальное, когда они разобрались и поняли, что там ничего нет для того, чтобы завершить свой умысел – привлечь меня к ответственности, они пошли на провокацию. Это доказывается тем фактом, что 23 числа они получили разрешение на негласные следственные действия, и 26 числа Сарбасов встречается со мной без СТС. Сарбасов специально не пришел в тот день, потому что ему невыгодно было записывать разговор со мной, ему надо было меня напугать. Тем более он говорил, что его руководство требует закрыть меня", – выступил Максут Исахов.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Подсудимый также рассказывает, что во время следствия органы уголовного преследования не установили происхождение 200 тыс. долларов, которые предназначались замначальнику ДКНБ Шымкента.

"Вынесение справедливого приговора, судья, оно лежит на вас. Я верю. Президент сказал, что такое новый Казахстан. Новый Казахстан – это справедливый Казахстан. Я верю, что у нас законы справедливые. Я верю, что вы вынесите справедливое решение. Господин судья, я прошу вас меня оправдать", – завершил свое выступление подсудимый.

Адвокат Исахова считает, что нужно вынести частное постановление в отношении органов уголовного преследования и эксперта, который занимался расшифровкой аудио и видеозаписей негласных следственных действий.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Мой подзащитный как раз-таки является тем госслужащим, который взял на себя и изыскивал решение по своевременной прокладке теплосетей. При этом он не преследовал цель личного обогащения, он не требовал у Егизбаева взятку, потому не мог дать взятку Сарбасову, чтобы замять дело с Егизбаевым. Исахов вовлечен в орбиту уголовного преследования, несмотря на отсутствие у него намерений совершить коррупционное преступление", – заявила адвокат подсудимого Жания Бодау.

16 мая 2024 года в ходе прений гособвинитель просил признать Исахова виновным и назначить ему 8,5 года колонии средней безопасности. Кроме того, надзорный орган предложил лишить Исахова государственного ордена "Курмет". Прокурор также заявил о том, что в акимате Шымкента проводится слабая работа по профилактике борьбы с коррупцией. Прокурор попросил суд вынести частное постановление в адрес городской администрации.

50-летний Максут Исахов занимал должность заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года.

20 июля 2023 года в КНБ РК подтвердили информацию о задержании экс-заместителя акима Шымкента. Судебный процесс начался в мае 2024 года.