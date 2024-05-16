Суд над бывшим замакима Шымкента: начались прения сторон

В Шымкенте подходит к концу резонансный судебный процесс. На скамье подсудимых — бывший заместитель акима города Максут Исахов, передает Zakon.kz.

Его обвиняли в даче взятки первому замначальнику ДКНБ. Однако в ходе прений государственный обвинитель переквалифицировал статью на покушение дачи взятки.



По материалам дела, за 200 тыс. долларов комитетчик должен был закрыть уголовное дело против Исахова. Следствие установило, что бывший замакима несколько раз хотел "подкупить" сотрудника ДКНБ. В итоге на прениях гособвинитель просил признать Исахова виновным и назначить ему 8,5 лет колонии средней безопасности. Кроме того, надзорный орган предложил лишить Исахова государственного ордена "Курмет".

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"Исахов покушался дать взятку должностному лицу в особо крупном размере – 210 тыс. долларов. Однако его преступный умысел был пресечен своевременно органом уголовного преследования. Исахов совершил особо тяжкое преступление. Более того, Исахов не выразил никакого сожаления о содеянном, напротив, мы все видели, что он, начиная с начала досудебного расследования, пытался уйти от ответственности, давая ложные показания. Необходимо назначить ему соответствующее наказание в виде лишения свободы", – озвучил свою позицию в ходе прений государственный обвинитель Мухтар Арыстанов.

По версии гособвинителя, главное доказательство вины Исахова – записи негласных следственных действий. Однако адвокат подсудимого Жания Бодау с позицией обвинения не согласна. Она настаивает на том, чтобы бывшего замакима Шымкента оправдали.

"Если сравнивать видеозапись в Rixos, а также последовательность разговора – они друг другу не соответствуют как по времени, так и по движению. Тем более, мы видим, что в самом начале люди здороваются, а после запись идет с середины. Соответственно, это говорит о том, что производился монтаж. Совокупность вышеуказанных нарушений подтверждает необоснованность обвинения в части наличия у Исахова умысла на дачу взятки. Принадлежность речи и голоса Исахова не установлено в законном порядке. Также обращаю внимание суда на то, что в обвинительном акте вообще не указано о том, что Исахов передавал своему племяннику пакет с деньгами. Нет такого в обвинении", – уверяет адвокат подсудимого Жания Бодау.

Все обвинения в свой адрес Максут Исахов отрицает с начала судебного процесса. Вину бывший замакима не признавал и во время досудебного расследования. По его словам, это замначальника ДКНБ требовал от него изначально 500 тыс. долларов, якобы, угрожая уголовным преследованием.

"Это Сарбасов предлагал встречу со мной через моих подчиненных. Я согласился и принципиально не звонил ему, потому что думал, если он сам хочет встретиться, пусть так и будет. Зачем мне ему звонить и проситься на встречу? Таким образом встреча состоялась 26 июня, где от Сарбасова я узнал о возбуждении уголовного дела в отношение меня. Он угрожал мне привлечением к ответственности и говорил, что большое руководство держит это дело на контроле. При этом он предлагал свою помощь, что он может решить с руководством и потребовал за это 500 тыс. долларов. Но откуда у меня такие деньги? Я отказался и вообще не мог понять, за что меня хотят привлечь и что преступного я сделал?" – выступил в суде подсудимый.

В ходе прений государственный обвинитель также заявил о том, что в акимате Шымкента проводится слабая работа по профилактике борьбы с коррупцией. Прокурор попросил суд вынести частное постановление в адрес городской администрации.

К слову, на следующем процессе обвиняемый в тяжком преступлении Максут Исахов выступит с последним словом.

50-летний Максут Исахов занимал должность заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Он родился 23 января 1974 года в Шардаринском районе Туркестанской (Южно-Казахстанской) области.

Его задержали 20 июля 2023 года. Информацию о задержании экс-заместителя акима Шымкента тогда подтвердили в Комитете национальной безопасности РК.

26 февраля стало известно, что в ходе предварительного слушания сторона защиты попросила изменить меру пресечения Максуту Исахову, который находится в СИЗО. Оправдали свои доводы адвокаты плохим самочувствием подзащитного. Однако в ходе разбирательств этот факт не подтвердился. Помимо этого, адвокаты бывшего заместителя акима Шымкента ходатайствовали о том, чтобы дело рассматривали в суде другого региона. В итоге ходатайства стороны защиты оставили без удовлетворения.

19 марта на втором процессе допрашивали первого замначальника ДКНБ, которому и предназначались 200 тыс. долларов. Манап Сарбасов, к слову, также находится под следствием по другому делу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В деле Исахова он выступает в качестве свидетеля.

В своих показаниях бывший первый замначальника ДКНБ рассказал, что экс-замакима после этого начал звать его на встречи. Уведомив об этом свое руководство, Сарбасов начал негласные следственные мероприятия. Во время встреч, как рассказал свидетель, Исахов сначала предложил ему тендер, после 100 тыс. долларов, а после увеличил "прайс" до 200 тыс. Помимо этого, как уверяет Сарбасов, экс-замакима Шымкента даже придумал место передачи взятки и кодовое слово.



