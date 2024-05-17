В военном ВУЗе России взорвался боеприпас времен ВОВ
Фото: pixabay
Взрыв произошел в Санкт-Петербурге на территории хозяйственной Военной академии связи имени Буденного. По предварительным данным, произошла детонация боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщению пресс-службы Ленинградского военного округа сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас, который использовался во временя Великой Отечественной Войны. В результате инцидента пострадали семь военнослужащих.
На месте происшествия работает военная полиция РФ.
Ранее сообщалось, что двое казахстанских полицейских пострадали из-за взрыва гранаты в Алматинской области.
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