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В военном ВУЗе России взорвался боеприпас времен ВОВ

взрыв, академия, Россия, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 01:05 Фото: pixabay
Взрыв произошел в Санкт-Петербурге на территории хозяйственной Военной академии связи имени Буденного. По предварительным данным, произошла детонация боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы Ленинградского военного округа сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас, который использовался во временя Великой Отечественной Войны. В результате инцидента пострадали семь военнослужащих.

На месте происшествия работает военная полиция РФ.

Ранее сообщалось, что двое казахстанских полицейских пострадали из-за взрыва гранаты в Алматинской области.

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