В военном ВУЗе России взорвался боеприпас времен ВОВ

Фото: pixabay

Взрыв произошел в Санкт-Петербурге на территории хозяйственной Военной академии связи имени Буденного. По предварительным данным, произошла детонация боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

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