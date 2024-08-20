Еще один крупный пожар произошел в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
20 августа в селе Боралтай Илийского района произошел пожар в одном из частных жилых домов, сообщает Zakon.kz.
Огонь охватил площадь в 150 кв. м. По информации пресс-службы МЧС РК, пожар уже потушили.
"Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее полыхающую степь сняли на видео жители Алматинской области.
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