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Законодательство РК

Еще один крупный пожар произошел в Алматинской области

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 23:15 Фото: пресс-служба МЧС РК
20 августа в селе Боралтай Илийского района произошел пожар в одном из частных жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил площадь в 150 кв. м. По информации пресс-службы МЧС РК, пожар уже потушили.

"Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 23:15

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее полыхающую степь сняли на видео жители Алматинской области.

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